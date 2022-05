2. edycja Polskiego Ładu na Pomorzu. 1,5 miliarda złotych i kolejnych 245 zadań. Bardzo ważne inwestycje już niedługo będą realizowane

Pierwsza — pilotażowa edycja Polskiego Ładu objęła w województwie pomorskim 200 zadań na kwotę ponad 1,2 miliarda złotych. Teraz, tylko w naszym regionie inwestycji dofinansowanych z programu będzie 245, a łączna kwota przeznaczonych na nie środków ma wynosić ponad 1,5 miliarda złotych. Jak wskazywali podczas poniedziałkowego spotkania parlamentarzyści, szczególny nacisk na rozwój, jest kładziony w przypadku programu na mniejsze obszary wiejskie.

- Województwo pomorskie jest liderem, jeśli chodzi o wskaźniki demograficzne. Jest wśród tych województw, których liczba ludności w ostatnich latach wzrosła, a co nas najbardziej cieszy — wzrosła także na terenach wiejskich. To świadczy o tym, że pieniądze inwestowane w infrastrukturę, przede wszystkim komunalną, która podnosi komfort życia, są dobrze inwestowane. To zachęca mieszkańców do osiadania się poza dużymi miastami — mówił w poniedziałek wojewoda pomorski, Dariusz Drelich.