2. Gdańskie Dni Kaszubskie (8-14 czerwca 2023 r.). Fischmarkt, Jarmark Kaszubski, kuchnia, muzyka, wystawy i spacery w centrum Gdańska

Przed nami 2. Gdańskie Dni Kaszubskie. Od 8 do 14 czerwca w Gdańsku odbędzie się największe kaszubskie wydarzenie kulturalne w Gdańsku. Odwiedzający imprezę będą mogli odkryć na nowo kaszubską muzykę, rybackie rzemiosło, rękodzieło, regionalną kuchnię, złożoną historię, ciekawą literaturę, a także poznają najważniejsze kaszubskie ciekawostki związane z Gdańskiem

Kaszëbë Music Festival (8 i 10 czerwca) - muzyka Kaszubów na gdańskiej Ołowiance

W ramach Kaszëbë Music Festival (8 i 10 czerwca) na scenie zlokalizowanej na gdańskiej Ołowiance (a dokładniej na parkingu Filharmonii Bałtyckiej) wystąpią zespoły i muzycy kaszubscy tacy jak: Zespół Drëszë, Rybacka Orkiestra Dęta z Jastarni, Kiev Office, ZPiT Sierakowice, ZPiT Gdańsk, Slavko The Violinist, Chór Scherzi Musicali, Zespół Tańca Ludowego Neptun oraz Zofia Muchowska. W przerwie pomiędzy występami odbędą się rozmowy z kaszubskimi twórcami, animatorami kultury. Przed sceną będzie można odpocząć na leżakach orzeźwiając się np. kaszubskim piwem.

Jarmark Kaszubski - okazja do poznania kaszubskiej kuchni

Nie zabraknie okazji do skosztowania regionalnych potraw. W ramach 2. Dni Kaszubskich odbędzie się też Jarmark Kaszubski, na którym gdzie będzie można poznać i zakupić regionalne produkty oraz przeprowadzone będą warsztaty dla najmłodszych. Mozna go odwiedzić od 8 do 11 czerwca na gdańskiej Ołowiance

Fischmarkt w Gdańsku - poznaj jego tradycje podczas 2. Gdańskich Dni Kaszubskich

Ideą jest odtworzenie tradycji rybołówstwa jaką kultywowali w Zatoce Gdańskiej kaszubscy rybacy. „Fischmarkt w Gdańsku”, który odbędzie się w sobotę 10 czerwca na Targu Rybnym nawiąże do wielowiekowej tradycji gdańskiego targu sięgającego XIV wieku. Rybacy z Półwyspu Helskiego przywozili tu tradycyjnymi łodziami - pomerankami złowione przez siebie ryby. Zapraszamy do odtworzonej wioski rybackiej oraz na inscenizację przypłynięcie łodzi rybackich, wyładunku ryb, pokaz targu – sprzedaży i oporządzenia ryb w tradycyjnych strojach przy użyciu historycznych sprzętów i narzędzi, organizację tradycyjnej chaty rybackiej. Fischmarkt rozpoczyna się o 12.00 barwnym przemarszem inscenizatorów oraz gości z Targu Rybnego do Dworu Artusa po klucze do bram miasta.

Wystawy i spacery poświęcone Kaszubom

Od 9 czerwca do 2 lipca przy ul. Grobla I pojawią się dwie historyczne wystawy, dzięki którym zapoznamy się z dokonaniami kaszubskiej społeczności w Gdańsku oraz na Pomorzu.

Pierwsza wystawa poświęcona jest Towarzystwu Młodokaszubów, jednej z najważniejszych organizacji w historii ruchu kaszubsko-pomorskiego, która została założona w dniach 20/21 czerwca 1912 r. w Gdańsku. Organizację tę stworzyli bardzo dobrze wykształceni przedstawiciele inteligencji kaszubsko-pomorskiej (głównie księża, prawnicy, lekarze, dziennikarze i kupcy), którzy skupiali się dotychczas głównie wokół wydawanego od 1908 r. pisma "Gryf". Celem Towarzystwa było dalsze rozwijanie programu ideowego ruchu kaszubsko-pomorskiego i przygotowanie kadr do działalności wśród Kaszubów. Kontynuatorem idei Młodokaszubów jest obecnie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Druga wystawa poświęcona została dr. Michałowi Szucy - publicyście, nauczycielowi, działaczowi. Od młodych, szkolnych lat związany z ruchem młodokaszubskim. W czasie I wojny światowej powołany do armii niemieckiej; służbę pełnił w garnizonach na terenie Niemiec oraz na terenie kongresówki, m.in. w Warszawie. Po wojnie współtworzył organizacje Polaków z Wolnego Miasta. Był jednym z siedmiu „ojców założycieli” Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki. Był również sportowcem, członkiem i prezesem sekcji wioślarskiej KS Gedania. W mieście znany był głównie jako bankowiec i ekonomista: dyrektor gdańskiej filii Banku Dyskontowego w Bydgoszczy oraz radca finansowy Rady Portu i Dróg Wodnych. Współtworzył również polskie banki ludowe na terenie Niemiec, w Opolu i Bytomiu. Organizatorzy zapraszają też do spacerów śladami kaszubskimi po Gdańsku. W czwartek, 8 czerwca organizowany jest spacer śladami kaszubskimi w Gdańsku. Do udziału zapraszamy mieszkańców Gdańska i Kaszub oraz przybyłych turystów wraz z rodzinami i dziećmi. Wydarzenie odbędzie się ok. 17.00 na Górze Gradowej zaraz po uroczystym wciągnięciu kaszubskiej flagi.

Spacer obejmować będzie teren Starego Miasta, Osieka i Głównego Miasta Gdańska. Również w ramach Gdańskich Dni Kaszubskich organizujemy spotkanie otwarte w salonie Domu Uphagena w dniu 14 czerwca o 17.00 o „Postaciach gdańskiego pogranicza”.

Spektakl Teatru Zymk w Malarni Teatru Wybrzeże

W ramach 2. Gdańskich Dni Kaszubskich 12 czerwca roku o 20.00 w sali Malarnia Teatru Wybrzeże w Gdańsku (ul. Teatralna 2) zostanie wystawiony spektakl Teatru Zymk pt. „Splotłô słoma”. Wejściówki na spektakl (15 zł) można zarezerwować pod adresem mailowym: [email protected]

„Splotłô słoma” jest próbą znalezienia źródła obrzędów i odpowiedzi na pytanie, dlaczego człowiek odprawia rytuały. Wędrówka przez tysiąclecia jest tak naprawdę podróżą w głąb siebie. Nie jest ważne, czy poznajesz malunki skalne z Lascaux czy bierzesz udział w pochodzie Gwiżdżów – dotykasz tajemnicy tego, kim Ty sam_sama jesteś... Spektakl Teatru Zymk jest widowiskiem muzyczno-teatralnym z elementami pantomimy. Opowiada o rocznym cyklu obrzędowym oraz o rytuałach związanych z cyklem życia człowieka. Opowieść nie dzieje się w konkretnym kontekście historycznym, dzięki czemu widz dostrzega uniwersalizm zwyczajów i nową perspektywę na wszystko, co zna z kaszubskich tradycji.

Spektakl jest odpowiedni także dla dzieci i młodzieży. Głównym organizatorem 2. Gdańskich Dni Kaszubskich jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

mat. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Z Gwiazdami - Marek Kaliszuk - zapowiedź