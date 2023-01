2022 rok w pomorskich inwestycjach drogowych. GDDKiA podsumowało swoje działania. Jakie inwestycje powstały w regionie?

Droga ekspresowa S6 i Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej

Oddanie do ruchu drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie - Gdynia wymieniane jest jako jedno z najważniejszych przedsięwzięć. Pojazdy mogły przebyć tę trasę tuż przed świętami. Jak podaje GDDKiA, to skrócenie czasu podróży w kierunku wschód - zachód w województwie o około 50 minut. Koszt tej inwestycji to ok. 2,1 mld zł. Została ona dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej kwotą 984 mln zł.

GDDKiA w swoim podsumowaniu podkreśla rozpoczęcie realizacji siedmiu odcinków drogi ekspresowej S6 od Obwodnicy Słupska do Bożepola Wielkiego oraz Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.