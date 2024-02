2024 rokiem księdza Jerzego Popiełuszki. Na budynku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zawisł baner

19 października 1984 o godz. 18, w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy ks. Jerzy odprawił nabożeństwo różańcowe. Około godziny 21.00 wyruszył z kierowcą, Waldemarem Chrostowskim, do Warszawy, ale do celu nie dotarł. Po drodze został porwany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zamordowany. Ostatnie słowa, które wypowiedział publicznie do wiernych w Bydgoszczy brzmiały: „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. To zdanie było ostatnim przesłaniem i zarazem testamentem męczennika.