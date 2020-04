21-latek włamywał się do apartamentów w Gdańsku. Kradł wszystko,co tylko się dało. Policjanci znalźli przy nim narkotyki

Dodaje, że kryminalni od razu sprawdzili tę informację i zaczęli szukać mężczyzny.

Policjanci zauważyli go, jak idzie wzdłuż ul. Mariackiej i szarpie za klamki drzwi wejściowych do klatek schodowych. Kiedy mężczyzna wszedł do jednej z nich, policjanci weszli za nim i podjęli interwencję. 21-latek nie potrafił wytłumaczyć kryminalnym, dlaczego wszedł do budynku, w którym nie mieszka. Mężczyzna zachowywał się nerwowo i chaotycznie tłumaczył swoje zachowanie. Policjanci sprawdzili, co 21-latek ma przy sobie. Podczas kontroli kryminalni znaleźli i zabezpieczyli od mężczyzny amfetaminę, a w jego plecaku znaleźli kartę z kluczem do jednego z pobliskich apartamentów – mówi oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.