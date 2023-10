21-letni Patryk Romanowski z Gdańska Przymorza wyszedł 24 października wieczorem z domu i do niego nie wrócił. Policja wszczęła poszukiwania red

Policjanci z komisariatu w gdańskiej dzielnicy Przymorze rozpoczęli poszukiwania 21-letniego Patryka Romanowskiego. Młody mężczyzna wyszedł we wtorek 24 października z domu i do dziś do niego nie wrócił.