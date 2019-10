22. Edycja Targów URODA w Amber Expo w Gdańsku. Branże kosmetyczne i fryzjerskie zaprezentowały trendy na nadchodzące sezony [zdjęcia]

Niedzielne targi nazwane zostały Dniem Fryzjera. W gdańskim Amber Expo zebrali się mistrzowie nożyczek. To był drugi dzień finału plebiscytu Mistrzowie Urody 2019.

W niedzielę 6.10.2019 r. nagrodziliśmy zwycięzców w dwóch kategoriach: Fryzjer Roku i Salon Fryzjerski Roku. Razem z Czytelnikami wybraliśmy najlepszych w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Nagrody wręczył Wiktor Pilarczyk, prezes oddziału Polska Press w Gdańsku.

Targi URODA 2019 w Amber Expo w Gdańsku

Poza galą wręczenia nagród na odwiedzających czekało wiele innych atrakcji.

Dużym zainteresowaniem widzów cieszył się pokaz mody. Na scenie głównej zaprezentowano projekty Ismeny Warszawskiej, której suknie noszą celebryci.

Na pokazie Ismena zaprezentowała projekty w 3 kolorach: bieli, czerni i czerwieni. Ta bezpieczna gama kolorów została przełamana odważnymi krojami i materiałami.

Najwięcej stoisk na tegorocznych Targach Uroda było poświęconych pielęgnacji paznokci. Już od wejścia na halę targową witała nas brama kwiatów, za której przekroczeniem rozpościerał się widok na ściany z półkami z lakierami do paznokci. Do wyboru, do koloru.