23. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku (26.07 - 4.08). Międzynarodowe święto Szekspira w Teatrze Szekspirowskim [program]

Lato w Gdańsku to czas Szekspira! Już 26 lipca startuje międzynarodowe święto - Festiwal Szekspirowski. 23. edycja zgromadzi 26 wydarzeń z 11 krajów. Festiwal potrwa do 4 sierpnia. Pod koniec wakacji Teatr Szekspirowski zaplanował dwa spektakle święcącego triumfy w Europie teatru Pieśń Kozła.

Gdański festiwal jest jednym z najbardziej utytułowanych w kraju - otrzymał prestiżową EFFE Award 2017/2018 - najważniejszą europejską nagrodę dla festiwali, przyznawaną przez Stowarzyszenie Festiwali Europejskich (EFA). Organizatorami festiwalu są Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Theatrum Gedanense. Podczas tegorocznej edycji, łącznie w Nurcie Głównym oraz SzekspirOFF, zobaczymy spektakle z Węgier, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Armenii, Chorwacji, Rosji, Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Chin i oczywiście Polski. Współcześni Szekspirowi Nowością na tegorocznym festiwalu będą spektakle dramaturgów współczesnych Szekspirowi - jak „Rycerz Ognistego Pieprzu” Francisa Beaumonta - spektakl w reżyserii Declana Donnellana, przygotowany w koprodukcji brytyjskiego Cheek by Jowl i Moskiewskiego Teatru Puszkina; czy „Wujaszek Maroje. Reaktywacja” Marina Drżića - przedstawienie będące chorwacko-brytyjską koprodukcją w reżyserii Paolo Tišljarić’a, grane po angielsku. Jak wyjaśnia prof. Jerzy Limon, Dyrektor Artystyczny Festiwalu Szekspirowskiego: „Epoka elżbietańska była czasem niezwykłego rozwoju teatru w różnych krajach - w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech - nie tylko w Anglii. I choć Szekspir przyćmił wszystkich innych autorów, którzy tworzyli w tym samym czasie, co on, różne ciekawe rzeczy pisano zarówno w jego ojczyźnie, jak i poza jej granicami. Nurt «Współcześni Szekspirowi» zrodził się z chęci pokazania również tych innych, historycznie ważnych zjawisk teatralnych, co pozwoli dokładniej nakreślić charakter epoki, pokazać szersze spektrum tych czasów”. Spektakle prezentowane są w Nurcie Głównym festiwalu.

Nurt Główny Jednym z najbardziej spektakularnych spektakli Nurtu Głównego będzie z pewnością produkcja Deutsches Theater Berlin „Rzym” w reżyserii Karin Henkel inspirowana trzema sztukami Szekspira: „Koriolan”, „Juliusz Cezar” oraz „Antoniusz i Kleopatra” prezentowana w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Na Festiwal wraca awangardowa brytyjska grupa The Tiger Lillies, która zagra swój koncert, ale będzie też muzycznie towarzyszyć Węgierskiej produkcji na bazie słynnej, pełnej czarnego humoru, sztuki Toma Stopparda „Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją”. W programie także taneczna produkcja włoskiej grupy imPerfect Dancers „Lady Makbet” w choreografii duetu Walter Matteini & Ina Broeckx. Zobaczymy również spektakl młodego, uznawanego za nowy głos chorwackiego teatru reżysera Igora Vuka Torbicy „Tytus Andronikus”. Jedną z najpopularniejszych szekspirowskich tragedii „Romeo i Julia” zaprezentuje Teatr Kameralny w Erywaniu z Armenii. Festiwal zainauguruje spektakl Teatru Wybrzeże „Jak wam się podoba” w reżyserii Krystyny Jandy. Wszystkie spektakle Nurtu Głównego są tłumaczone na języki polski i angielski. Złoty Yorick W Nurcie Głównym prezentowane są również polskie adaptacje sztuk Szekspira w ramach finału konkursu o Złotego Yoricka. W finale konkursu pokazane zostaną trzy spektakle, a Laureat nagrody wyłoniony zostanie w trakcie festiwalu przez Jury w składzie: Dorota Buchwald, Jacek Kopciński i Roman Pawłowski. Jednym z przedstawień finałowych jest „Hamlet” w reżyserii Mai Kleczewskiej, przygotowany przez Teatr Polski w Poznaniu. To spektakl, w którym widzowie sami wybierają, które sceny i kiedy chcą oglądać, a także jak długo chcą śledzić akcję sztuki. Kolejną produkcją jest „Kupiec wenecki” w reżyserii Szymona Kaczmarka, w wykonaniu zespołu Teatru Nowego w Słupsku, w którym, jak pisał Selekcjoner Konkursu Łukasz Drewniak, reżyser „przenosi nas na portowe nadbrzeże, gdzie trudno z gorąca oddychać, jak śpiewała Kora…”. W finale zobaczymy także „Wieczór Trzech Króli” w reżyserii Łukasza Kosa z Teatru Osterwy w Lublinie, w którym reżyser gra z konwencjami płci, odkrywając nowe sensy w tekście Szekspira.

Program 23. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku: SzekspirOFF Nurt alternatywny SzekspirOFF, już po raz czwarty odbywa się w formule konkursowej. W tym roku tematem przewodnim konkursu jest „burzenie murów” - co odnosi się do realizowanego przez GTS wraz z 4 europejskimi partnerami projektu pn „Shaking the Walls”, dofinansowanego z programu UE Kreatywna Europa. W konkursie, w którym bierze udział 11 wydarzeń, oceniać będzie jury w składzie: Ewelina Marciniak, Paweł Łysak i Paweł Szkotak. Wydarzeniami konkursowymi są spektakle, monodramy, performanse, a nawet przedstawienie dla 1 widza. Poza konkursem odbędą się koncerty, pokaz powarsztatowy oraz prezentacja ubiegłorocznego laureata nagrody SzekspirOFF.

Letnia Akademia Szekspirowska Integralną częścią festiwalu są działania Letniej Akademii Szekspirowskiej, takie jak warsztaty (taneczne, muzyczne i teatralne), spotkania z twórcami po spektaklach, próby otwarte, na których można podejrzeć tajniki teatralnych produkcji oraz wykłady związane z przedstawieniami Nurtu Głównego. Szczegółowy program 23. Festiwalu Szekspirowskiego jest dostępny na stronie FestiwalSzekspirowski.pl. Bilety - online i w kasach GTS.

Teatr Pieśń Kozła W ostatnich dniach sierpnia zapraszamy na spotkanie z teatrem, który od lat niezmiennie zachwyca widzów na całym świecie - Teatrem Pieśń Kozła. Na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Pieśń Kozła zagra dwa swoje szekspirowskie tytuły, obydwa w reżyserii Grzegorza Brala. „Hamlet - Komentarz” prezentowany 25 sierpnia o 18 i 21 oraz „Pieśni Leara” prezentowane 27 sierpnia w tych samych godzinach. Prezentacje obu tytułów poprzedzą wykłady wprowadzające dr Alicji Bral, które rozpoczną się o godz. 16.

„Hamlet - komentarz” oparty na dramacie Szekspira stanowi jego intensywną interpretację, dopowiedzenie tego, co dramatopisarz w swoim dziele tylko zasygnalizował, a czego nie powiedział wprost. Spektakl rozgrywa się dwa miesiące przed właściwą akcją dramatu, w noc zabójstwa starego króla. Noc ta przeradza się w czuwanie, rodzaj „szekspirowskich Dziadów”. To dramat o energii, która domaga się ujawnienia, Hamlet jest jej medium. Słowa i muzyka opowiadają wewnętrzną strukturę postaci i rodziny.

„Pieśni Leara" nie są linearną opowieścią, lecz ukazują świat energii i rytmów rządzących szekspirowskim dramatem. Zespół skoncentrował się na wyborze kluczowych scen z Króla Leara, które posłużyły za inspirację do snucia historii za pomocą słów, gestów i muzyki. Każda pieśń jest punktem wyjścia do kolejnego „dramatycznego poematu". Muzyka staje się rzeczywistą postacią lub zdarzeniem, kreuje relacje międzyludzkie. To niepowtarzalna muzyczna i teatralna uczta.