23. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Lady Makbet zachwyciła widzów

Tym razem nie sprawdził się przesąd istniejący wśród ludzi teatru, że „Makbet” to sztuka przeklęta, przynosząca pecha. W Anglii nie wymawia się nawet tytułu, by nie przywołać licha. Może za sprawą małżonki została odczarowana.

Ciekawie zapowiada się dzisiejsze przedstawienie „Rosencrantz i Guildenstern nie żyją” Toma Stopparda z 1967 roku. Jest to koprodukcja węgiersko-rumuńska. W spektaklu gra na żywo brytyjskie trio punkowo-kabaretowe The Tiger Lillies.

W ramach SzekspirOFF Hubert Michalak grać będzie dzisiaj „Najkrótszego Szekspira na świecie” - każdorazowo tylko dla jednego widza. Ta inspirowana sztuką „Jak wam się podoba” miniatura, która trwa tylko cztery minuty, wyprodukowana została przez Tricklock Company ze Stanów Zjednoczonych. Już sprzedano 50 spektakli. Ale kierownik artystyczny SzekspirOFF Krzysztof Grabowski obiecuje, że aktor zagra kolejne, tak wielkie jest bowiem zainteresowanie.

Wokół Szekspira

Przed festiwalem na konferencji prasowej prof. Jerzy Limon dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego powiedział: Nowy jest na pewno nurt, który nazwaliśmy „wokół Szekspira”. Jest to próba pokazania dramatu z czasów gdy Szekspir tworzył. Nasza propozycja obejmuje też sztuki współczesne inspirowane Szekspirem. Tutaj przykładem jest klasyczne dzieło Toma Stoppadra „Rosencrantz i Guildenstern nie żyją”. Natomiast z dzieł współczesnych Szekspirowi pokazujemy dwa, jedna to sztuka Francisa Beaumonta, której polski tytuł brzmi intrygująco „Rycerz Ognistego Pieprzu” - rzecz heroikomiczna, zbliżona nieco do „Don Kichota”. To pierwsza w dramacie angielskim parodia różnych konwencji teatralnych i satyra na nową klasę dorabiających się mieszczan.