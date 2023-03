23-letni kierowca nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać gdańskim policjantom. Okazało się, że nie miał licencji na przewóz osób

Wydarzenie to miało miejsce krótko po północy we wtorek 21 kwietnia. Mundurowi zrównali się z kierowcą samochodu marki Skoda i wskazali mu miejsce bezpieczne do zatrzymania. Mężczyzna, zamiast zastosować się do polecenia, skręcił gwałtownie w al. Hallera, by uciec funkcjonariuszom drogówki.

Policjanci ruszyli w pościg za uciekającym samochodem, dając kierowcy sygnały świetlne i dźwiękowe. On jednak wciąż się nie zatrzymywał, a na Węźle Kliniczna przejechał na czerwonym świetle. Ostatecznie kierujący zatrzymał pojazd na ul. Marynarki Polskiej.



Okazało się, że kierowcą jest 23-letni obywatel Gruzji, obecnie mieszkający w Sopocie. Policjantom przyznał, że bał się kontroli drogowej, ponieważ świadczy usługi transportowe i nie ma licencji na przewóz osób.

Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy , a samochód, którym jechał, odholowano na parking strzeżony. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu kara do 5 lat pozbawiania wolności.

