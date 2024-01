23 stycznia obchodzimy Dzień bez Opakowań Foliowych! Poznajemy eko rozwiązania bez plastiku

Co zamiast foliowych opakowań

Dzień bez Opakowań Foliowych

Najnowsze badania potwierdzają, że mikroplastik coraz bardziej zagraża ludzkości oraz środowisku. Naukowcy z Uniwersytetu z Princeton udowodnili, że przedostaje się on do atmosfery również z parujących oceanów. Dlatego wiele krajów podejmuje działania związane z ograniczeniami dotyczącymi plastiku.

Niestety, choć dużo się o tym mówi, ilość plastikowych odpadów na świecie rośnie! Ekologiczny wymiar to jedno – zaśmiecający plastik jest również zagrożeniem dla zdrowia.

Co zamiast foliowych opakowań

Korzystajmy z nich wielokrotnie dopóki same się nie zniszczą. Jeżeli jednak już musimy wziąć torbę w sklepie, wybierzmy papierową.

Najważniejszą zasadą ekologii jest zużycie tego, co już mamy w domu. Jeżeli więc posiadamy dużo foliowych reklamówek, które kupiliśmy lub dostaliśmy wcześniej - NIE WYRZUCAJMY.

Torby wielokrotnego użytku

Zaopatrzmy się w dużą, płócienną torbę na ramię, do której zmieści się dużo produktów. Dzięki temu ograniczymy się do jednej dużej torby wielokrotnego użytku, zamiast do wielu "jednorazówek".