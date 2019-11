24-latka uciekła ze szpitala psychiatrycznego na Srebrzysku schowana... w walizce

Darmowe wypożyczalnie bestsellerów w Gdańsku i Sopocie

Czytaj PL powraca do Gdańska i oferuje bezpłatnie aż 12 bestsellerów. Żółte plakaty przyciągają uwagę i pozwalają wypożyczyć jedną z pozycji, które warto poznać. Do końca listopada można zrobić to zupełnie za darmo. W tym roku w akcji udział bierze również Sopot.