25. edycja niesamowitych spotkań podróżników. W Gdyni tradycyjnie rozpoczęły się Kolosy!

25. edycja Kolosów w Gdyni! Co się dzieje w piątek?

Czym jest porażka w podróży? Niedojechaniem do celu? Niespełnieniem oczekiwań? Zawodem wywołanym wypadkiem, kolizją, kradzieżą bądź napadem? Czy aby podróż była udana, zawsze musi być zwieńczeniem czyichś marzeń i zaspokojeniem oczekiwań? A może wartość każdego podejmowanego wysiłku – nie tylko w podróży, ale i w życiu – najsilniej wyznacza to, czego nie udało się zrealizować?

16:50–19:05 | BLOK III | NOMINACJE: ŻEGLARSTWO i NAGRODA WIECZNIE MŁODZI im. A. DOBY

16:50–17:20: Andrzej W. Piotrowski

Rejs szlakiem wielkich Polaków – z Azorów do Gdyni

Kontynuacja przerwanej dwa lata temu wyprawy szlakiem wybitnych rodaków z Chicago do Polski po przerwie spowodowanej pandemią. Tym razem w formule rejsu solo (etap przez USA, Kanadę i Atlantyk był załogowy). Andrzej W. Piotrowski na 14-metrowym jachcie Kpt. Wagner II wyruszył w trasę 14 czerwca z Azorów. Już czwartego dnia wyprawy doświadczył ciężkiego sztormu, co zmusiło go do korekty kursu, ale nie do rezygnacji.