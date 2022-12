250 choinek do wypożyczenia na Święta Bożego Narodzenia. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku 6 grudnia ruszył z akcją. Na czym polega? Szczegóły

Trójmiasto. 250 choinek do wypożyczenia na Święta Bożego Narodzenia

- Nieodłącznym atrybutem Świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Może być sztuczna, naturalna, lecz ścięta lub w doniczce - powiedział Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. -My promujemy te w doniczce jako rozwiązanie zgodne z duchem less waste i ideami Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Dlatego za,praszamy mieszkańców do naszej wypożyczalni choinek. Dodatkowo mieszkańcy, decydując się na wypożyczenie, wspierają pomoc dzikim zwierzętom, gdyż opłata za choinkę zasili konto Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”. Bądźmy dobrzy na te święta nie tylko dla siebie, ale też dla środowiska i zwierząt! - zaprosił prezes.

W tym roku w wypożyczalni dostępnych będzie 250 choinek o różnej wysokości

Odpowiadając na zgłaszane potrzeby, 200 drzewek zostanie przeznaczonych dla mieszkańców. O 50 mogą ubiegać się firmy i instytucje. Wypożyczenie choinki będzie się wiązać z wpłatą, co najmniej 100 zł na konto Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”. Co ważne, całkowity dochód z akcji trafia do fundacji pomagającej zwierzętom.

Jak wypożyczyć choinkę?

Wypożyczenie drzewka jest proste i aby to zrobić, należy przejść kilka kroków. Po pierwsze trzeba wejść na stronę akcji

. Następnie trzeba wybrać świerk, który przypadnie nam do gustu. Do wyboru będzie 250 drzewek gatunku świerk zwyczajny o wysokości do 100 cm oraz tych wyższych o wysokości do 140 cm, wraz z donicą. Każde drzewko przypisane jest do konkretnego zwierzęcia, któremu pomożemy.