26. Bieg św. Dominika w Gdańsku. W sobotę biegamy i kibicujemy w sercu miasta

Angelika Cichocka: Trzeba się cieszyć swoim życiem [wideo]

Angelika Cichocka, biegaczka średniodystansowa z SKLA Sopot, wraca do formy po kontuzji. Przed nią wielkie wyzwania, ale to doświadczona zawodniczka, która na wielu międzynarodowych imprezach pokazywała wolę walki. W cyklu "Co słychać?", opowiada nam o swoich marzeniach i drodze ...