Granica nadziei

26-latek z Gdańska jest poszukiwany. Nie powrócił do domu i nie kontaktuje się z bliskimi

red
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Rodzina poszukuje 26-letniego mężczyzny z Gdańska. Jak informuje portal Zaginieni Cała Polska na Facebooku, zaginiony miał wyjść z domu przy ulicy Biegańskiego po godz. 24 w ostatni poniedziałek i do teraz nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Według informacji, upublicznionych przez osoby poszukujące zaginionego, był ubrany w bluzę z kapturem oraz żółte, luźne spodnie. Mężczyzna ma tatuaż na biodrze w kształcie cebuli. Jest szczupły i wysoki, ma rozjaśnione końcówki włosów.

Osoby posiadające informacje na temat miejsca zaginionego, proszone są o kontakt pod numer alarmowy 112.

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ZDROWIE PSYCHICZNE I TELEFONY ZAUFANIA

  • 22 484 88 01 – ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA FUNDACJI ITAKA
  • 116 123 – TELEFON ZAUFANIA DLA DOROSŁYCH
  • 22 635 09 54 – TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB STARSZYCH

INFOLINIE

  • 800 190 590 – INFOLINIA MZ WS. KORONAWIRUSA
  • 800 676 676 – INFOLINIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
  • 800 190 590 – RZECZNIK PRAW PACJENTA

TELEFONY WS. DZIECI I MŁODZIEŻY

  • 800 080 222 Linia Dzieciom
  • 800 12 12 12 – TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
  • 116 111 – TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ
  • 800 100 100 – TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
  • 22 635 93 92 – TELEFON GRUPY EDUKATORÓW SEKSUALNYCH „PONTON”

TELEFONY ZW. Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

  • 800 120 002 – OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – „NIEBIESKA LINIA”
  • (22) 621 35 37 I 600 070 717 – CENTRUM PRAW KOBIET
  • 800 120 226 – POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA WS. PRZEMOCY W RODZINIE

INNE

  • 800 108 108 – BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH FUNDACJI „NAGLE SAMI”
  • 801 033 242 – INFOLINIA „ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW”
  • 22 628 52 22 – LAMBDA WARSZAWA – POMOC DLA OSÓB LGBT
  • 801 888 448 / 22 692 82 26 – TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

TELEFONY WS. OSÓB ZAGINIONYCH

  • 116 000 – TELEFON W SPRAWIE ZAGINONEGO DZIECKA I NASTOLATKA,
  • 22 654 70 70 – LINIA WSPARCIA FUNDACJI ITAKA

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Materiał oryginalny: 26-latek z Gdańska jest poszukiwany. Nie powrócił do domu i nie kontaktuje się z bliskimi - Dziennik Bałtycki

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