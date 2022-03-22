26-latek z Gdańska jest poszukiwany. Nie powrócił do domu i nie kontaktuje się z bliskimi

Według informacji, upublicznionych przez osoby poszukujące zaginionego, był ubrany w bluzę z kapturem oraz żółte, luźne spodnie. Mężczyzna ma tatuaż na biodrze w kształcie cebuli. Jest szczupły i wysoki, ma rozjaśnione końcówki włosów.
Osoby posiadające informacje na temat miejsca zaginionego, proszone są o kontakt pod numer alarmowy 112.
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