26 urodziny Daniela Kaczmarka, zwariowany mecz w Gdańsku, a czas na świętowanie będzie dopiero za kilka dni

Stoczyliście zacięty bój na torze z PSŻ-etem Poznań. Pan w ostatnim biegu musiał walczyć o wygraną, aby Wybrzeże zgarnęło punkt bonusowy. Jak się to udało? Musieliśmy zachować spokój (z Nicolaiem Klindtem - przyp.), bo wiedzieliśmy, że w najgorszym przypadku będzie 3:3. Skoro został wykluczony zawodnik przeciwnej drużyny (Jonas Seifert-Salk - przyp.). Dobrze, że w powtórce biegu udało nam się dowieźć ten bonus. Na końcu pierwszego okrążenia spojrzałem przez lewe ramię i zobaczyłem, że jedzie za mną Nicolai. Mieliśmy taki plan, że ten szybszy ma uciekać, bo w sumie była jedna ścieżka i ten drugi miał się ustawić w tą samą. I dopiero chyba na czwartym okrążeniu zobaczyłem, że za mną nie ma już Nicolaia, tylko jest Sasza Łoktajew. Na szczęście udało mi się to dowieźć.

W końcu ten ostatni, 15 bieg ułożył się dla was szczęśliwie!

Już w trzecim meczu jechałem w 15 biegu. Tak było z Landshut i wcześniej w Poznaniu. Dwa razy przywiozłem zero, więc fajnie, że to przełamałem. Zapunktowałem i od razu dało to zwycięstwo.

W boksie niczym dzisiaj pan nie rzucał?

Nie, było spokojnie. (śmiech) Tak sobie myślałem, po tej ostatniej sytuacji w Bydgoszczy, że pierwszy raz od 11 lat, kiedy jeżdżę na żużlu, to coś rozwaliłem. Bardzo mnie wtedy zdenerwował defekt. Nie będę tego rozwijał, ale dałoby się tego uniknąć. Gdyby to była złośliwość rzeczy martwych, to też byłbym wkurzony, ale nie aż tak. Teraz wyciągnęliśmy wnioski i zwracamy uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Teraz i na meczu w Poznaniu był ze mną Maciej Jąder (były żużlowiec pochodzący z Leszna - przyp.). Bardzo mu dziękuję za pomoc. To on zwracał mi uwagę na te szczegóły. Dziękuję też Sławkowi Knopowi, prezesowi Metaliki Rawicz, za udostępnienie trenera i mechanika, kiedy mają wolne. Cieszę się, że mam wsparcie od nich.