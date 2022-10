292 osoby zainaugurowały w Gdańsku zawody biegowe City Trail Trójmiasto 2022. Pierwsza z pięciu imprez w lesie za nami WYNIKI

Zawody biegowe City Trail Gdańsk 16.10.2022

Jako pierwszy do mety dotarł Daniel Marszk. Jego czas na dystansie 5 km to 17 minut i 14 sekund. – To był mój debiut w City Trail. Wystartowałem za namową klubowej koleżanki – Moniki, która również dzisiaj wygrała. To dla mnie dobry sezon, bez problemów ze zdrowiem, czego nie mogę powiedzieć o poprzednim roku. Cieszę się, że dziś wystartowałem. Od początku biegłem swoje, nie oglądałem się na innych zawodników. Czołówka w City Trail to naprawdę mocni biegacze. To na pewno motywuje, by pojawić się na kolejnych biegach – mówił na mecie zwycięzca zawodów.

Florian Pyszel, który w tym roku z powodzeniem startuje w biegach górskich (stanął na podium w kilku mocno obsadzonych imprezach, a za tydzień bierze udział w finałowym biegu prestiżowego cyklu Golden Trail Series na Maderze), ukończył niedzielny bieg w czasie 17.22. Trzeci na mecie był dziś Łukasz Kujawski (18.09).