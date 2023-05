3 maja obchodzimy uroczystość ku czci Maryi Królowej Polski. Wielu próbowało pozbawić ją polskiej korony

Cudowne wstawiennictwo Czarnej Madonny

Oblężenie Jasnej Góry podczas najazdu szwedzkiego w 1655 roku, któremu legendę skutecznie dopisał w „Potopie” Henryk Sienkiewicz, przez zakonników broniących klasztoru obwołane zostało (nieco na wyrost, jak wykazali historycy) cudem. W powszechnym przekonaniu była to jeszcze jedna zasługa Czarnej Madonny. Co ciekawe, podczas oblężenia cudownej ikony nie było na Jasnej Górze – oryginał zabezpieczony został w klasztorze w Lublińcu, a na miejscu pozostała jedynie kopia.

Nie dziwi zatem fakt, że niespełna pół roku po oblężeniu król Polski Jan Kazimierz powierzył Rzeczpospolitą Obojga Narodów pod opiekę Matki Bożej podczas tak zwanych ślubów lwowskich. Nazwał ją Królową Korony Polskiej, wzorując się na słynnym francuskim kardynale Jeanie Richelieu, który po zwycięstwie Francji w wojnie trzydziestoletniej oddał Francję pod wstawiennictwo Maryi. Jan Kazimierz zobowiązał się w swoich ślubach także do poprawy sytuacji chłopów, wyrównania różnic społecznych i o wystaranie się w Watykanie o możliwość oficjalnego obchodzenia święta ku czci Maryi Królowej Polski.

Symboliczny 3. maja

Koronacja Maryi na Królową Polski nie oznaczało jednak, że z tej okazji na jej cześć automatycznie uchwalone zostanie w kalendarzu kościelnym jakieś święto czy uroczystość – chociaż ślubował to Jan Kazimierz. Potrzebna była do tego zgoda Stolicy Apostolskiej. Królowi nie udało się zrealizować jego obietnicy. Trzeba było wielu lat, by wypełnili ją za niego polscy dostojnicy kościelni.