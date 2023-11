30 milionów nielegalnych papierosów w gdańskim porcie. Przewożone były w dwóch kontenerach

30 milionów nielegalnych papierosów w gdańskim porcie

Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald rozpoczęła śledztwo po tym, jak w lipcu funkcjonariusze KAS i CBŚP odnaleźli w województwie wielkopolskim ponad 7,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Przechowywane były w hali magazynowo-produkcyjnej, a wyprodukowane zostały w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W wyniku śledztwa w październiku 2023 roku doszło do zatrzymania kolejnych towarów. Tym razem trop zaprowadził funkcjonariuszy mazowieckiej KAS i CBŚP do portu w Gdańsku. Tam w dwóch kontenerach odnaleziono prawie 30 milionów sztuk papierosów różnych marek. Te partie również nie miały polskich znaków akcyzy, a do portu trafiły z Dubaju. Część z nich to papierosy mentolowe, których produkcja od jakiegoś już czasu jest zabroniona na terenie Unii Europejskiej.

Nielegalne papierosy miały trafić do sprzedaży na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Gdyby tak się stało, straty budżetu państwa wyniosłyby ponad 46 milionów złotych.