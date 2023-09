31-letni Ukrainiec poszukiwany za usiłowanie brutalnego zabójstwa w Niemczech został zatrzymany na Pomorzu

Rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przekazała PAP w poniedziałek, że funkcjonariusze KWP w Gdańsku przy współpracy z Centralną Sekcją Poszukiwań Celowych Komendy Głównej Policji zatrzymali mężczyznę poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania za usiłowanie zabójstwa.

- 31-letni obywatel Ukrainy podejrzany jest o to, że w czerwcu tego roku na terenie Niemiec usiłował zabić innego obywatela Ukrainy. Zatrzymany mężczyzna zaatakował go i bił tak długo, aż mężczyzna nie dawał oznak życia. Potem pozostawił go, nie udzielając mu pomocy. Jego ofiara jednak nie zmarła. Pokrzywdzonemu pomógł przechodzień, który zaalarmował policjantów - dodała Kamińska.