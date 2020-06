31. rocznica wyborów 4 czerwca 1989 r. Uroczyste obchody w Gdańsku, m.in. debata i koncert. PROGRAM

Pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do Senatu, po II wojnie światowej, odbyły się w naszym kraju 4 czerwca 1989 roku. W ich wyniku utworzono rząd z pierwszym niekomunistycznym premierem, którym został Tadeusz Mazowiecki . Czerwcowe wybory zapoczątkowały upadek komunizmu w Polsce, a także w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

– Kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie. 4 czerwca to szczególny dzień, szczególna data. Wtedy jako obywatelki i obywatele uzyskaliśmy swoją podmiotowość. Po raz pierwszy mogliśmy poznać siłę mocy karty wyborczej. W tym roku nie możemy świętować tak jak chcielibyśmy, gdyż zmagamy się z koronawirusem. Dlatego w symboliczny sposób zapraszam Was do śledzenia online, na stronie gdansk.pl i w mediach społecznościowych, uroczystości podniesienia biało-czerwonej flagi na najwyższy maszt w Gdańsku. Bądźmy razem – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Wyjątkowa muzyka

W południe z wieży Ratusza Głównego Miasta popłyną dźwięki carillonów. Z ratusza zostaną zagrane utwory nawiązujące do 31. rocznicy częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. W repertuarze, który wykona carillonistka miejska Monika Kaźmierczak z Muzeum Gdańska, znajdą się takie utwory, jak pochodzące z XVIII w. dwa chorały, których dźwięki towarzyszyły odbywającym się co roku wyborom urzędników miejskich.