32. edycja pielgrzymki z Oliwy do Sanktuarium w Matemblewie. Setki wiernych przeszło ulicami Gdańska

Pielgrzymka z Oliwy do Matemblewa. To już 32. edycja wspólnej modlitwy

32. edycja pielgrzymki z Oliwy do Sanktuarium w Matemblewie. To wyjątkowe wydarzenie dla wierrnych, stanowi okazję do podążania w pielgrzymce ku Maryi. W trakcie pielgrzymowania jest możliwość złożenia intencji związanych z własną trzeźwością, abstynencją oraz dla bliskich osób.

Głównym punktem pielgrzymki jest Msza święta, która regularnie co roku celebrowana jest w Sanktuarium. Nabożeństwo odprawiane jest pod przewodnictwem biskupa i odbywa się o godzinie 18:00. To wyjątkowa okazja, by wspólnie oddać cześć i modlitwę oraz duchowo wzmocnić swoje intencje w tej uroczystej atmosferze.

