33-latek wyrwał kobiecie portfel z ręki i uciekł. Płaciła za zakupy przy kasie...

Podczas analizy materiału dowodowego policjanci dotarli do nagrania, które zarejestrowało przebieg zdarzenia. Przy tego typu sprawach policjanci często współpracują z operatorami monitoringów, dzięki czemu mają dostęp do większych zasobów informacji. Gdy funkcjonariusze znali już rysopis sprawcy, zaczęli go szukać.