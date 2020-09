336 policyjnych kontroli przestrzegania obostrzeń epidemicznych w Gdańsku. Głównie w sklepach, klubach i pojazdach komunikacji publicznej

Tylko w ostatnim tygodniu policjanci skontrolowali 336 miejsc, w których najczęściej dochodzi do łamania przepisów sanitarnych. W godzinach wieczorno-nocnych sprawdzali także kluby i lokale nocne.

- Pamiętajmy, koronawirus nie zniknął. Stosujmy się do zaleceń sanitarnych i wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo - apeluje st. asp. Karina Kamińska z KMP w Gdańsku.

Komenda Miejska Policji w Gdańsku przypomina o obowiązujących obostrzeniach epidemicznych. W trosce o bezpieczeństwo, policjanci z prewencji i ruchu drogowego sprawdzają, czy osoby przebywające m.in. w sklepach i lokalach stosują się do wytycznych. Sprawdzane są też pojazdy transportu zbiorowego. Ponadto dzielnicowi kontrolują osoby na kwarantannie domowej i informują sanepid o wszelkich nieprawidłowościach.

Policjanci cały czas podkreślają, że obowiązujące ograniczenia oraz nakazy mają na celu ochronę zdrowia i życia nas wszystkich. Dlatego bądźmy odpowiedzialni, stosujmy się do zaleceń sanitarnych i dbajmy o siebie nawzajem. Przypominamy też, że w przypadku rażącego naruszenia przepisów wprowadzonych w związku z walką z koronawirusem policjant może nałożyć mandat karny w kwocie do 500 złotych lub skierować wniosek o ukaranie do sądu, a także powiadomić inspektowa sanitarnego. Kara administracyjna nałożona przez tę instytucję może wynieść nawet 30 tys. zł.

Koronawirus nie zniknął. Stosujmy się do zaleceń sanitarnych i wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo - apeluje policja.