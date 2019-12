35. mecz byłych pracowników Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych "Świetlik" w Gdańsku [zdjęcia]

- 35. raz się spotykamy. Było tyle tych meczów, że łatwo o pomyłkę. Na początku lat 80-tych grupa spółdzielców postanowiła zagrać w Sylwestra mecz. Okres świąteczno-noworoczny to był czas, kiedy „świetliki” zjeżdżały z delegacji z całego kraju. Pracowaliśmy na Śląsku, na Wschodzie, na Mazowszu, w wielu zakątkach Polski. Malowaliśmy wszystko, co pordzewiałe. To był czas, kiedy antykorozja miała dużo do zrobienia na szarych budowach PRL-u. W święta spotykaliśmy się z kumplami. Lubimy się, szanujemy się, przyjaźnimy się. Tak, w wielu przypadkach, pozostaje do dzisiaj - wyjaśnia Andrzej Kowalczys, który wcielił się w rolę bramkarza.

- „Świetlik” nas nobilitował - wspomina Andrzej Kowalczys. - To było zbiorowisko ludzi z wielu opcji politycznych: Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Ruchu Młodej Polski, Solidarności i Solidarności Walczącej. Wiedzieliśmy, że nie ma naszej zgody na to, co działo się w PRL-u. To nie znaczy, że mieliśmy pomysł, marzenia o tym, że rozpadnie się ZSRR. Ja w to nie wierzyłem, a jednak tak się stało. Myślę, że „Świetlik” w strajkach majowych, sierpniowych, miał duży wpływ na to, co działo się przy Okrągłym Stole. Ludzie ze „Świetlika” szybko zasiedli w ławach sejmowych, samorządowych. Przypomnę, że prezes spółdzielni Maciej Płażyński został wojewodą gdańskim, najlepszym wojewodą jak do tej pory. Byliśmy świadkami tych reform, ale i uczestnikami. Takie osoby jak Jurek Borowczak, Sławek Rybicki, Aram Rybicki, Maciej Płażyński, Donald Tusk, mieli ogromny wpływ na to, co działo się w kraju.

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że w sylwestrowym meczu drużyna "Seledynowych" zbiła 13:2 (3:1) "Błękitnych".