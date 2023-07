36-latek spadł ze słupa energetycznego. Został przewieziony do szpitala

- Mężczyzna spadł na ziemię i został przewieziony do szpitala. Nie wykluczamy, że mógł się poślizgnąć. Upadek zamortyzowały korony drzew. Na miejscu opatrzyli go ratownicy. W momencie transportu do szpitala był przytomny - mówi podkom. Jolanta Grunert.