37-latka zatrzymana za kradzieże i włamania. Okradła drogerię, a wcześniej komórki lokatorskie

Pod koniec października policjanci z komisariatu na Oruni odebrali zgłoszenie o kradzieży perfum oraz szczoteczki elektrycznej o wartości ponad 500 zł. Do zdarzenia doszło w jednej z drogerii na Oruni.

W poniedziałek, kryminalni zatrzymali 37-latkę na Oruni. Kobieta spędziła noc w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta na początku listopada usiłowała ukraść w tym samym sklepie kolejne kosmetyki, jednak wówczas przeszkodzili jej pracownicy sklepu i uciekła.

Dzięki pracy kryminalnych z komisariatu przy ul. Kartuskiej zatrzymana 37-latka odpowie także za kradzieże z włamaniem do komórek lokatorskich w dzielnicy Piecki-Migowo. Kobieta dopuściła się tych przestępstw pod koniec listopada. Wówczas to włamała się do sąsiadujących ze sobą pomieszczeń i ukradła elektronarzędzia, sprzęt RTV oraz alkohole. Pokrzywdzeni oszacowali straty łącznie na ponad 37 tys. zł