37. rocznica wybuchu w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Zobacz, gdzie obejrzeć serial "Czarnobyl", kasowy hit produkcji HBO

Katastrofa w Czarnobylu - 37 lat od tragedii

W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 doszło do wybuchu w reaktorze bloku energetycznego numer 4 w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Co było dalej to już historia. Poziom promieniowania sięgnął 5,6 R/s, a więc więcej, niż wynosi dawka śmiertelna.

Każdy, kto żył w tamtym momencie z pewnością pamięta płyn Lugola, czyli wodny roztwór jodu i jodku potasu, który miał za zadanie dostarczyć jod do tarczycy tak, aby nie była ona w stanie przyjąć już kolejnych dawek.

Ta katastrofa pochłonęła 31 bezpośrednich ofiar oraz od 4 do ponad 200 tysięcy wskutek choroby popromiennej. O tym, jak do tego doszło i co działo się później opowiada znakomity serial produkcji HBO - "Czarnobyl".