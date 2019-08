38. Kaszubska Pielgrzymka dotarła do Sieradza! Śpiewy i wspólna modlitwa na rynku z mieszkańcami miasta [zdjęcia]

W godzinach popołudniowych około 200 uczestników 38. Kaszubskiej Pielgrzymki z Helu na Jasną Górę dotarło do Sieradza. Utrudzeni pątnicy weszli do miasta od strony Warty. Potem udali się na Rynek, a następnie do Bazyliki Kolegiackiej. Na Rynku były śpiewy i wspólna modlitwa z mieszkańcami miasta.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki ugoszczeni zostali przez mieszkańców miasta, którzy z utęsknieniem na nich czekali pod świątynią. Uczestnikom pielgrzymki towarzyszy w tym roku hasło “W mocy Bożego Ducha”. Grupa liczy około 200 osób. Najmłodszym uczestnikiem jest 3-letnia Helenka. Najstarszy uczestnik ma 73 lata. Zobacz galerię (54 zdjęcia) - Idą z nami ludzie z całej Polski - mówi ks. Robert Jahns kierownik pielgrzymki. - Mamy trzech kleryków z Wrocławia, księdza z Opola, ale także ludzi z Kujaw, Tarnobrzegu. Idzie nam się dobrze, pogoda jest idealna. Na całej trasie spotykamy się z serdecznością i ludzką gościnnością. Jesteśmy miło podejmowani. 25 lipca rano, z kościoła Bożego Ciała w Helu, na trasę wyruszyło około 250 pątników. Do celu pielgrzymi dotrą 12 sierpnia. Przejdą w tym czasie około 640 kilometrów. To najdłuższa polska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Historia tej pielgrzymki rozpoczęła się w 1982 roku. Jej pomysłodawcą był nieżyjący już ksiądz Zygmunt Trella. Czytaj także Morska Pielgrzymka Rybacka do Pucka (2019) | ZDJĘCIA, WIDEO Zobaczcie, jak wyruszali: Wideo