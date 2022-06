396 złotych z tytułu zajęcia pasa drogowego. Miasto Gdańsk stawia na "city placement" w ramach promocji

Ile zarobiło Miasto Gdańsk za programy, które nagrywano?

W trakcie kręcenia programu telewizyjnego "The Grand Tour" oraz przy okazji innych produkcji zawsze pojawiają się pytania — ile to kosztowało budżet miasta lub ile budżet miasta z danej produkcji otrzyma? Jak poinformował Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w przypadku brytyjskiego programu, do budżetu miasta wpłynie jedynie 396 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Z kolei w przypadku kręcenia serialu "Trauma", realizowanego przez HBO nic, gdyż jak tłumaczyli urzędnicy, wnętrze tunelu pod Martwą Wisłą nie stanowi pasa drogowego, za który pobiera się opłaty z tego tytułu.

Co jednak z inną formą promocji? Tu miasto stawia na "city placement", a więc lokowanie miasta jako produktu w produkcji telewizyjnej.

- Gdańsk jako miasto, które łączy w sobie historię, industrialny klimat stoczniowy, nadmorskie krajobrazy czy zupełnie nowe inwestycje, przyciąga swoimi plenerami i fotogenicznością twórców telewizyjnych oraz filmowych - poinformowała"Dziennik Bałtycki" Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy GZDiZ. - Atmosfera wolności sprawia, że jest to miasto ze wszech miar wyjątkowe. Zaprezentowanie na małym lub dużym ekranie, że jest to przestrzeń, w której dobrze się żyje, spędza wolny czas, do której chętnie się wraca, tworzy w oczach odbiorców pozytywną i silną tożsamość Gdańska.

