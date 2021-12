4 Nations Cup 2021. Polska na zakończenie towarzyskiego turnieju w Gdańsku pokonała Holandię 33:27 ZDJĘCIA

Wcześniej podopieczni trenera Patryka Rombla nie potrafili zbudować sobie przewagi. Grali nieuważnie, a kiedy prowadzili 8:5 w pierwszej połowie, to po chwili tę zaliczkę trwonili. Do głosu śmielej dochodzili więc Holendrzy. Takie wzajemne punktowanie trwało bardzo długo. Dopiero w ostatnich 10 minutach Polacy podkręcili tempo i ostatecznie wygrali 33:27.

A w czwartek w gdańsko-sopockim obiekcie naszych szczypiornistów wspierało z trybun 2300 widzów. To był rekord frekwencji , ponieważ w ciągu dwóch poprzednich dni było ich odpowiednio po 1400. Doping rósł z minuty na minutę, bo i nasi szczypiorniści zaczęli seryjnie popisywać się w ataku w decydującej części spotkania.

W czwartek, 30 grudnia 2021 roku reprezentacja Polski w piłce ręcznej zakończyła udział w towarzyskim turnieju w Ergo Arenie. Przygotowujący się do startu w styczniowych mistrzostwach Europy biało-czerwoni mierzyli się z Holendrami. Występująca w odmłodzonym składzie nasza drużyna znów zafundowała kibicom huśtawkę nastrojów.

MVP meczu Polska - Holandia został wybrany obrotowy Kamil Syprzak.

- Nie traktowaliśmy tego turnieju, jako celu samego w sobie, ale jako pewnego etapu przygotowań. W trakcie tego turnieju realizowaliśmy również pracę motoryczną, jaką mieliśmy założoną. Wiedzieliśmy, że nasza dyspozycja może falować. Nie spodziewaliśmy się tylu błędów, jak w pierwszym meczu. Myślę, że mamy jeszcze czas, aby dojść do naszej dyspozycji. Mamy czas, aby znaleźć się w tym miejscu, o którym myślimy. Cieszę się, że kończymy ten rok takim akcentem, że wygrywamy z przeciwnikiem, z którym przegrywaliśmy w ostatnich dwóch meczach (w eliminacjach ME - przyp.). To da nam dużo pewności siebie na kolejny etap, który czeka nas już 2 stycznia w Płocku - ocenił występ Polaków trener Patryk Rombel.