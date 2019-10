43 derby Trójmiasta - 20.11.2019. Arka Gdynia - Lechia Gdańsk 2:2. Skrót wideo emocjonującego meczu na stadionie przy ul. Olimpijskiej

Derby nie muszą być nudne. Udowodnili to po raz kolejny piłkarze Arki Gdynia i Lechii Gdańsk, którzy 20 października 2019 roku rozegrali 43. derbowe starcie w historii. Losy spotkania na stadionie miejskim w Gdyni ważyły się do ostatnich minut. Ba, decydujące o remisie trafienie Marko Vejinovicia padło w 9. minucie doliczonego czasu gry. To był mecz, który zostanie zapamiętany na długo.

Przez lata w Gdyni rozpamiętywano mecz derbowy w ekstraklasie, w którym Arka roztrwoniła prowadzenie 2:0 nad Lechią Gdańsk. 1 maja 2011 roku arkowcy prowadzili 2:0 w 88. minucie. Mimo to biało-zieloni zdołali zremisować 2:2, a bramkę w 5. minucie doliczonego czasu zdobył Luka Vućko. 20 października 2019 roku role się odmieniły. Tym razem na stadionie w Gdyni to Lechia prowadziła 2:0. Ambitna postawa Arki opłaciła się. Walka do końca opłaciła się, a bohaterem Gdyni został Marko Vejinović, który potężnym strzałem zaskoczył Dusana Kuciaka i zabrał tym samym punkty faworyzowanej drużynie biało-zielonych. - Naszym celem jest wyjście z miejsca spadkowego. Każdy zdaję sobie z tego sprawę i te stracone bramki jeszcze bardziej nas zmotywowały do działania. Uwierzyliśmy w pozytywny rezultat, gdy strzeliliśmy bramkę kontaktową i z perspektywy drugiej połowy remis to dobry rezultat - ocenił mecz Luka Marić, który musiał zastąpić w derbowym meczu w obronie Frederika Helstrupa. Duńczyk nabawił się bowiem odnowienia kontuzji na przedmeczowej rozgrzewce. https://twitter.com/_Ekstraklasa_/status/1185940015047741440 polecane: FLESZ: EURO 2020 - Polacy z rekordową premią za awans Wideo