45. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej Gdańsk 2022. Sprawdź, kiedy odbywają się koncerty

Nieodłączną zaletą festiwalu jest możliwość przeżywania muzyki w niezwykłym wnętrzu jednej najpiękniejszych gdańskich świątyń – Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – zwanej „koroną Miasta Gdańska”, której historia sięga XIV wieku.

Począwszy od 1 lipca kiedy to odbędzie się koncert inauguracyjny, podczas którego wystąpi fenomenalny Chór 441 Hz oraz znakomity organista Patryk Dopke, w każdy kolejny piątek aż do 26 sierpnia będzie można usłyszeć zarówno dzieła dawnych mistrzów, jak i muzykę współczesną, nierzadko również premierowe wykonania najnowszych kompozycji. Wyjątkowy klimat Bazyliki Mariackiej sprzyja głębszemu przeżywaniu muzyki, zagłębianiu się w jej metafizycznej naturze, odkrywaniu tego co czyni człowieka wrażliwym na piękno, uszlachetnia ludzką naturę.

Obok muzyki organowej, podczas dziesięciu koncertów festiwalowych rozbrzmiewać będą szlachetne dźwięki saksofonu oraz wybitne prezentacje wokalne – solowe i chóralne. W Bazylice Mariackiej zagoszczą renomowane zespoły, m.in. związany z poznańskim środowiskiem muzycznym Zespół Wokalny Minimus, wspomniany Chór 441 Hz – zdobywcy miana jednego z czterech najlepszych chórów na świecie podczas Llangollen International Musical Eisteddfod 2018 – pod dyrekcją Anny Wilczewskiej oraz Jing Luo, a także zespół Art’n’Voices ubiegłoroczni laureaci nagrody fonograficznej Fryderyk w kategorii Album Roku – Muzyka Współczesna za płytę Midnight Stories.