500+ za październik. Nie masz go na koncie? Sprawdź, czy wniosek został złożony na wszystkie dzieci

Nie otrzymałeś 500+ za październik? Sprawdź, czy we wniosku o świadczenie uwzględniłeś wszystkie dzieci, również te, na które otrzymywałeś świadczenie przed 1 lipca. Jeśli nie, to musisz się spieszyć, ponieważ złożenie wniosku do końca miesiąca to gwarancja otrzymania 500+ za październik.

W ostatnich dniach do Gdańskiego Centrum Świadczeń zgłaszają się mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, którzy informują, że nie otrzymali w bieżącym miesiącu 500+ na wszystkie dzieci. Po przeanalizowaniu zgłoszeń wynikło, że problem ten dotyczy głównie rodziców lub opiekunów, którzy po 1 lipca złożyli wniosek o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko i nie uwzględnili w nim kolejnych dzieci, na które świadczenie było przyznane do końca września 2019 roku. Zdarzają się również osoby, które złożyły wniosek na wszystkie dzieci, ale zrobiły to np. w wrześniu lub w październiku. W przypadku rodziców, którzy nie uwzględnili wszystkich dzieci, konieczne jest złożenie kolejnego wniosku. Natomiast w przypadku osób, które wykazały we wniosku komplet dzieci, ale złożyły go we wrześniu lub październiku, to zgodnie z obowiązującymi przepisami przyznanie i wypłata świadczenia z wyrównaniem od października, nastąpi do końca listopada (dla wniosków złożonych we wrześniu) lub do końca grudnia (w przypadku wniosków złożonych w październiku).

Z danych Gdańskiego Centrum Świadczeń wynika, że w październiku świadczenie 500+ zostało wypłacone na 1,8 tys. mniej dzieci niż we wrześniu. Okazało się, że część rodziców uwzględniła we wniosku tylko pierwsze dziecko. Dlatego do wszystkich zainteresowanych zostały wysłane maile przypominające o konieczności złożenia wniosku na pozostałe dzieci.

Chcesz otrzymać pieniądze za październik? Złóż wniosek do końca miesiąca!

Jeżeli rodzic lub opiekun dziecka zauważy, że nie otrzymał w październiku świadczenia 500+ na wszystkie dzieci, w pierwszej kolejności powinien sprawdzić otrzymaną na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia. W informacji tej napisane jest na jakie dzieci i na jaki okres zostało przyznane 500+. Jeżeli okaże się, że świadczenie nie zostało przyznane na wszystkie dzieci, to najprawdopodobniej rodzic lub opiekun nie wymienił tych dzieci we wniosku o przyznanie świadczenia. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje jeszcze szansa, aby to skorygować i otrzymać 500+ za październik również na te dzieci. Warunkiem jest złożenie wniosku do końca października.

Co ważne, wniosek ten powinien obejmować tylko te dzieci, które nie zostały uwzględnione we wniosku złożonym po 1 lipca. Przykładowo, jeżeli rodzic złożył na początku lipca wniosek na pierwsze dziecko, a nie wykazał w nim pozostałych dzieci, na które miał przyznane świadczenie do końca września, to powinien teraz złożyć wniosek tylko na te pozostałe dzieci. Najszybszą i najbardziej optymalną formą złożenia wniosku jest forma elektroniczna. Wniosek on-line można złożyć np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej większości banków lub Portalu-Informacyjnego Emp@tia.

Wnioski w formie tradycyjnej można składać w Dziale Obsługi Mieszkańców, mieszczącym się przy ul. 3 Maja 9. Ponad 54 tysiące wniosków o 500+

Od 1 lipca do Gdańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło ponad 54 tys. wniosków o świadczenie 500+, z czego 47,5 tys. to wnioski elektroniczne. Świadczenie zostało przyznane na ponad 73 tys. gdańskich dzieci.

