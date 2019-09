57. Bieg Westerplatte. Limit 3900 miejsc na liście startowej zawodów na 10 km został wypełniony [trasa, program zawodów]

Bieg Westerplatte 2019 zapisy

Rejestracja do 57. edycji niezwykle popularnego na Pomorzu biegu na 10 km dobiegła już końca. Organizator, czyli Gdański Ośrodek Sportu, limit miejsc ustalili na poziomie 3900. Na liście startowej pojawiło się łącznie... 3935 nazwisk.

- Ta nadwyżka wynika z tego, że mieliśmy dodatkową pulę zaproszeń do biegu - wyjaśnia Grzegorz Pawelec z Gdańskiego Ośrodka Sportu. - Podczas rejestracji do biegu decydowała kolejność zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej. Kwestią otwartą pozostaje, ile z tych 3900 osób faktycznie wystartuje. W ubiegłym roku na mecie mieliśmy blisko 3,5 tys. sklasyfikowanych biegaczy. Teoretycznie jest więc pole do popisu, jeśli chodzi o rekord frekwencji. Wiele zależy jednak od pogody, nieplanowanych kontuzji i chorób osób, które się zapisały.

Lwią część uczestników 57. Biegu Westerplatte stanowić będą Polacy. To impreza, która od lat nastawiona jest na amatorów i osoby początkujące.