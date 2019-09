57. Bieg Westerplatte wygrał Adam Głogowski [wyniki]

3447 osób ukończyło w sobotę 57. Bieg Westerplatte. Na mecie w okolicy Europejskiego Centrum Solidarności stawiło się 2327 mężczyzn oraz 1120 kobiet. Głównie byli to mieszkańcy Pomorza, ale nie zabrakło także dużej grupy amatorów biegania z Elbląga, Warszawy czy Bydgoszczy.

Najwięcej, bo ponad 180 osób uzyskało czas 54 minut. Druga grupa - ok. 170 osób - na przebiegnięcie 10 km potrzebowała ok. 49 minut. W tej statystyce 160 uczestników osiągnęło w sobotę czas ok. 57 minut.

Aktualizacja godz. 10.43

30 minut 47 sekund - z takim czasem Adam Głogowski z Gdyni wygrał 57. Bieg Westerplatte. Prawie minutę stracił do niego drugi na mecie Andrzej Rogiewicz z Grudziądza, który z kolei o 17 sekund wyprzedziła Tadeusza Zblewskiego z Bytowa.

Z liczącej ponad tysiąc osób grupy kobiet najszybsza okazała się Aleksandra Baranowska-Trzasko z Gdyni, która osiągnęła czas 37.27 i dało jej to 69. miejsce w kategorii open. Druga wśród pań była Katarzyna Pobłocka-Głogowska z Lęborka (37.36), a trzecia Aleksandra Cichosz z Gdańska (38.03).