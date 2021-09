59. Bieg Westerplatte w najbliższą niedzielę, 12 września 2021 roku. Szykują się zmiany w ruchu drogowym

- W najbliższą niedzielę, a więc 12 września 2021 roku zmieni się organizacja ruchu w Gdańsku. W godzinach 6:00 - 14:00 zmieni się harmonogram zwodzenia kładki na Ołowiankę, część ulic będzie wyłączona z ruchu, a wyjazd z niektórych posesji i parkingów utrudniony - mówi Grzegorz Pawelec z Gdańskiego Ośrodka Sportu.

59. Bieg Westerplatte. Uwaga na zmiany w organizacji ruchu

Z jakimi zmianami w ruchu będą musieli się zmagać mieszkańcy i turyści odwiedzający Gdańsk?

W godzinach od 6:00 do 14:00 całkowicie wstrzymany zostanie ruch na odcinku ulicy Popiełuszki pomiędzy ulicami Nowomiejska i Rybaki Górne.

W godzinach od 8:00 do 12:00 całkowicie wstrzymany zostanie ruch w kierunku Westerplatte od ronda KOR oraz na skrzyżowaniu ulic Pokładowej i Sucharskiego.

W godzinach od 9:00 do 12:00 wystąpią natomiast następujące utrudnienia: ulica Lenartowicza zostanie wyłączona w kierunku centrum, od ulicy Angielska Grobla do ulicy Lenartowicza wyłączona zostanie ulica Siennicka, podobnie jak i Most Siennicki, który w kierunku centrum miasta będzie również wyłączony z ruchu.