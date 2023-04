6 miast blisko Polski, do których warto wybrać się pociągiem w maju. Tanie kierunki na majówkę i wiosenne weekendy

Wycieczka pociągiem może być prawdziwą przygodą, zwłaszcza jeśli wybieramy się do jednego z niezwykłych, ekscytujących europejskich miast. Wybraliśmy dla Was 6 miejsc blisko Polski, do których warto wybrać się koleją w majówkę i inne majowe weekendy. Przekonajcie się, ile kosztują bilety na pociąg i gdzie można pojechać najtaniej.

arcady_31, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne