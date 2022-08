6 sierpnia 2022 r. na Scenie Letniej premiera spektaklu "Kim jest Pan Schmitt?". ROZMOWA Z REŻYSEREM, ZDJĘCIA!

Pokaz przedpremierowy: 5 sierpnia w Starej Aptece. Kolejne spektakle: 9, 11, 12 sierpnia, 30 września, 1 i 2 października w Starej Aptece oraz 20 sierpnia na Scenie Letniej w Pruszczu Gdańskim.

Co pana urzekło w tej sztuce?

Lubię absurd w teatrze, lubię śmiech, ale śmiech, który zmusza do zastanowienia się nad własnym losem. Jest jakiś wspólny pomost między śmiechem a absurdem, one się często łączą mniej lub bardziej. Obie te rzeczy wytrącają nas z poczucia równowagi, codzienności. Śmiejemy się najczęściej z rzeczy, które są zaskakujące.

Czy rzeczywiście, jest to połączenie czarnej komedii i sensacji?

Myślę, że tak, bo wszystko kręci się właśnie wokół pytania kim jest ten tytułowy pan Schmitt? Nasz główny bohater wraz z żoną próbują tę zagadkę rozwikłać, tajemnicę, która zostaje im narzucona. Jest to współczesna, francuska tragikomedia, czasami czarna, czasami jaśniejsza i zdecydowanie mamy tutaj pierwiastek sensacji, ale też próbę zmierzenia się z losem, z czymś nieuchwytnym. To mnie w teatrze interesuje - jednostka wobec czasów, w których przyszło jej żyć.