60-latek miał grozić pozbawieniem życia. Mundurowi zabezpieczyli w jego samochodzie maczetę. Wobec sprawcy zastosowano policyjny dozór

- Mieszkaniec Gdańska zawiadomił policjantów o tym, że mężczyzna, którego zna, przyszedł do jego mieszkania na Chełmie i groził mu oraz jego rodzinie, miał też krzyczeć, że ma broń. - mówił asp.szt. Mariusz Chrzanowski rzecznik Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku .

W taki sposób 60-latek upominał się o zwrot swoich pieniędzy. Co więcej, sprawca już kilka godzin wcześniej na parkingu domagał się od pokrzywdzonego zwrotu pieniędzy.

- Według pokrzywdzonego miał wtedy przy sobie maczetę i cała sytuacja wzbudziła u niego poczucie zagrożenia - komentuje asp.szt. Mariusz Chrzanowski. - 48-latek szczegółowo opisał całe zajście i choć kwestia nieporozumień finansowych między mężczyznami, to sprawa do rozstrzygnięcia na drodze postępowania cywilnego, to już kierowanie gróźb jest przestępstwem.