60-letni kierowca Ferrari gnał przez środek Sopotu ponad 100 km/h. W lato swoim sportowym autem już nie pojeździ

- Wczoraj około godz. 21.00 policjanci ruchu drogowego będąc na Alei Niepodległości, zmierzyli prędkość kierującego ferrari i ustalili, że jedzie on w obszarze zabudowanym z prędkością 106 km/h - mówi podkom. Lucyna Rekowska, oficer prasowy KMP w Sopocie. - Siedzący za kierownicą mężczyzna od razu został zatrzymany do kontroli drogowej. Okazało się, że to 60-letni mieszkaniec Gdańska i za rażące przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym policjanci ukarali go mandatem karnym w wysokości 1500 złotych i 13 punktami karnymi - dodała.