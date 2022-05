65 milionów złotych na Nową Świętokrzyską. Mieszkańcy oraz radni PiS wiążą spore nadzieje z tą inwestycją

Polski Ład. Do Gdańska ma trafić 65 milionów złotych dofinansowania na budowę ul. Nowej Świętokrzyskiej

- W poniedziałek (30.05 red.) do Gdańska dotarły bardzo pozytywne wiadomości - mówił w trakcie konferencji radny PiS, Przemysław Majewski. - Jeden z projektów złożonych przez Miasto Gdańsk do rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład, dokładnie rzecz ujmując budowa ul. Nowej Świętokrzyskiej od pętli Łostowice - Świętokrzyska do ul. Kampinoskiej, otrzymał 65 milionów złotych dotacji.