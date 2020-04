66-latka pojechała w Gdańsku na zakupy mając dwa promile. Stłuczka i pościg policjanta po służbie

Jak się dowiadujemy do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek 31 marca 2020 r. ok. godziny 16 pod jednym ze sklepów przy al. Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. Według ustaleń policji, 66-letnia gdańszczanka kierując skodą, podczas cofania uderzyła w zaparkowany obok samochód marki volvo. Kobieta miała ruszyć z piskiem opon z miejsca kolizji, by salwować się ucieczką, jednak sytuację widział funkcjonariusz policji, sierżant Piotr Pawłowski, który w swoim wolnym czasie wychodził ze sklepu.

- Zatrzymał ją w swoim wolnym czasie sierżant Piotr Pawłowski, który ruszył w pościg za kobietą, zablokował jej drogę wyjazdu, odebrał kluczyki i przekazał w ręce patrolu, który przyjechał na interwencję. Kobiecie za kierowanie samochodem po pijanemu grożą dwa lata więzienia – wyjaśnia st. asp. Karina Kamińska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.