685 lat Oruni. Piknik w Parku Oruńskim. Dawne czasy, bitwa rycerska i inne atrakcje | zdjęcia, wideo Andrzej Gurba

Rada Dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce w Gdańsku zaprosiła mieszkańców do Parku Oruńskiego na historyczny piknik. Zawitali tu rycerze, łucznicy, średniowieczne mieszczaństwo, zakonnicy i kuglarze. Punkt kulminacyjny to inscenizacja starcia Krzyżaków z oddziałami polskimi. To było kilka godzin ciekawego plenerowego czasu w miłych okolicznościach przyrody.