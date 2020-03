69 lat temu pierwsze SKM-ki pojechały do Nowego Portu

Gdańszczanie testują elektryczny autobus. Na jakich trasach?

Gdańskie Autobusy i Tramwaje chcą zadbać o ekologiczny aspekt swoich autobusów, ograniczając emisję spalin do zera. Czy jest to możliwe? Odpowiedź na to pytanie mają dać testy elektrycznego Mercedesa eCitaro, które potrwają do 24 marca.