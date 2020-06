7 kilometrów nowej ścieżki rowerowej w Gdańsku Sobieszewie. Trwa przygotowanie do inwestycji

- Rowerzyści jadąc po koronie wału, dotrą do granic Gdańska, gdzie trasa połączy się z projektowaną ścieżką na terenie gminy Cedry Wielkie. Ponadto w okolicy Błotnika droga rowerowa będzie miała swoje odgałęzienie w kierunku przystani – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Trwa budowa nowych dróg rowerowych

Obecnie w Gdańsku trwa budowa dwóch ścieżek dla rowerzystów. Pierwsza z nich powstaje na ul. Potokowej. Jej budowa zakończy się w sierpniu br. roku i pochłonie niemal 4,5 mln zł. Druga z tras powstaje na fragmencie al. Grunwaldzkiej, od skrzyżowania z ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzeskiej. Koszt inwestycji wynosi ok. 2,6 mln zł.

Droga będzie gotowa do końca lipca 2020 r. Kolejną inwestycją w infrastrukturę rowerową będzie budowa ścieżki na ul. Dmowskiego we Wrzeszczu. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy na realizację zadania, którego koszt wyniesie około 1,4 mln zł. Realizacja budowy przewidziana jest na 6 miesięcy od daty podpisania umowy.