7 ukrytych funkcji Messengera. Znasz je wszystkie? Zobacz, jak urozmaicić sobie rozmowy ze znajomymi

Czym jest Messenger?

Messenger to darmowy i niezwykle popularny na całym świecie komunikator internetowy. Codziennie korzystają z niego miliony ludzi na całym świecie. Jest on przeznaczony zarówno na urządzenia mobilne, jak i komputery — z naciskiem na to pierwsze. Aplikacja umożliwia nie tylko czat tekstowy, ale także wykonywanie połączeń głosowych czy konferencji wideo. Pośród jego funkcji znajdziemy także inne przydatne rzeczy, takie jak:

przesyłanie filmów,

zdjęć

czy plików.

Jego właścicielem jest firma Meta (wcześniej Facebook) pod zwierzchnictwem Marka Zuckerberga. Korporacja ta cały czas aktualizuje swój produkt, jednak nie o każdym nowym triku jest głośno w ogólnie pojętych mediach.