70 strażackich interwencji w noc sylwestrową na Pomorzu. Dotyczyły głównie niegroźnych pożarów

W noc sylwestrową strażacy 70 razy wyjeżdżali do zdarzeń na terenie woj. pomorskiego. W większości były to niewielkie i niegroźne pożary, powstałe w wyniku zaprószenia ognia od petard. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Gdyni, gdzie w ogniu stanęło składowisko materiałów budowlanych.

Mieszkańcy Pomorza hucznie witali przyjście Nowego Roku. W Gdańsku oraz Gdyni oficjalnie świętowanie odbyło się w formie koncertów z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jak zawsze nad bezpieczeństwem uczestników imprez masowych, powracających do domów oraz korzystających ze środków pirotechnicznych czuwały służby ratownicze. Minionej nocy nie odnotowano poważnych zdarzeń skutkujących obrażeniami uczestników zorganizowanych i mniej formalnych zabaw. Przedstawiciele komend policji w Gdańsku oraz w Gdyni informują o bezpiecznym sylwestrze, bez znaczących interwencji. Pełne ręce pracy mieli z kolei strażacy, którzy m.in. gasili pożar auta przy ul. Siennej w Gdańsku czy wiat garażowych w Strzelnie (gm. Słupsk). - Od północy do godz. 11 odnotowaliśmy 70 interwencji na terenie województwa pomorskiego – informuje dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego straży pożarnej w Gdańsku. - Większość z nich, bo 56, stanowiły niegroźne pożary śmietników, trawy czy krzaków. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Gdyni przy ul. Hutniczej, gdzie zapaliły się składowane materiały budowlane, m.in. rolki papy bitumicznej, styropian oraz wełna mineralna. Zgłoszenie wpłynęło o godz. 0.38. Na miejscu interweniowało pięć zastępów straży pożarnej. Akcja trwała ponad 3,5 godz. Ogień ugaszono po podaniu dwóch prądów wody. Około północy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie otrzymali informację, że na Rynku palą się ozdobne prezenty, umieszczone pod choinką.

WIĘCEJ CZYTAJ TUTAJ: Spłonęły świąteczne ozdoby pod choinką na Rynku w Kościerzynie

