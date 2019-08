70 tys. zł miesięcznie!? Ile zarabiają piloci w różnych liniach lotniczych? LISTA

Zarobki pilotów to temat, o którym rozmawia się przy stole, na prywatce i w pubie. Podawane z ust do ust kwoty rzekomych zarobków pilotów bywają kosmiczne, a to wyobrażenia o charakterze i obowiązkach pracy, dość bajeczne. Ile naprawdę zarabiają piloci? Sprawdzamy!